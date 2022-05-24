الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يدين اغتيال الشهيد خدايي

المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يدين اغتيال الشهيد خدايي
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت الأمانه العامة الدائمة للمؤتمر الدولی لدعم الانتفاضة الفلسطینیة لمجلس الشوری الإسلامي الايراني اغتیال الشهيد العقید حسن صیاد خدایي.

العالم - ايران

وقالت الامانة العامة في بيان تلقت "فارس" نسخة منه، أن الشهيد خدايي تعرض للاغتیال علی ید الصهاینة المجرمین الإرهابیین القتلة ومرتزقتهم المحلیین بمخطط جبان.

وأضافت : "في نفس الوقت الذي التقتی فیه وزیر الخارجیة الأميرکي السابق والمسؤول عن اغتیال اللواء الشهید الحاج قاسم سلیماني بزعیم المنافقین بألبانیا معتزا بانضمامه عضوا إلی هذه الجماعة، کشف الإرهابیون الغاشمون القتلة التابعون للکیان الصهیوني مرة أخری عن هویتهم الخبیثة بتجاوزهم الخطوط الحمراء." محذرة " لیعلم الصهاینة وعناصرهم في الداخل و الخارج بأن هذا الاغتیال الأعمی سیشکل منعطفا للتطورات الجدیدة وسیکون نهایة للصمت الاستراتیجي کما أن الصهاینة سیدفعون ثمنا باهظا لما قاموا به من جریمة و اعتداء سافر."

وأضافت : "لا شك أن تمادي وسائل الإعلام الدولیة وأیضا تلك التی تهتف بحقوق الانسان في الصمت المتعمد الذی التزمت به إزاء الجرائم البشریة التي یرتکبها الصهاینة سیؤدي إلی مزید من الجرأة لدی هذا الکیان الصهیوني العنصري المحتل وبالتالي سیتعرض السلام العالمی للخطر."

وشددت " یجب علی المجتمع الدولي حمایة الکرامة الانسانیة وحقوق الانسان من خلال العمل علی سحب وتعلیق عضویة هذا الکیان العنصري الإرهابي لدی المنظمات الدولیة والاتحادات البرلمانیة للحيلولة دون الاعتداء الصهیوني علی البشریة و انتزاع حقها فی الحیاة."

روابط ذات صلة

اللواء سلامي : سننتقم لدماء الشهيد صياد خدائي بقسوة من العدو

الاركان الايرانية: اغتيال الشهيد صياد خدایي لن يمر دون رد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة رئيس بلدية سحم الجولان برصاص مجهولين بريف درعا

المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يدين اغتيال الشهيد خدايي

مقترح ايراني للعراق للتصدي للعواصف الترابية

هلع اسرائيلي من رد ايراني محتوم علی أغتيال الشهيد خدايي

قائد الجيش اللبناني: سيبقى عيد المقاومة والتحرير محطة مشرقة في تاريخ وطننا

مصادر اعلامية تكشف عن مباحثات سرية بين السعودية و"إسرائيل" بوساطة أمريكية