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بمبارتين وديتين.. الاولمبي الايراني يحل ضيفا على نظيره العراقي

بمبارتين وديتين.. الاولمبي الايراني يحل ضيفا على نظيره العراقي
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

يستضيف منتخب العراق الاولمبي نظيره الايراني في اطار مبارتين وديتين هذا الشهر قبل السفر إلى أوزبكستان، للمشاركة في بطولة الأمم الآسيوية للمنتخبات الأولمبية، الأولى اليوم الثلاثاء 24 مايو/آيار، والثانية يوم الجمعة 27 مايو/آيار.

العالم-رياضة

ووضع منتخب العراق في مجموعة الموت التي تضم منتخبات الاردن والكويت وأستراليا، بينما سيتواجد منتخب ايران في مجموعة تضم قطر وتركمنستان وأوزبكستان.

تقام المباراة على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، ومن المتوقع حضور 30 ألف متفرج – السعة الكاملة للملعب.

ويتفوق المنتخب الايراني على نظيره العراقي بفارق انتصار وحيد، حيث تقابلا 6 مرات، فازت إيران 3، وفاز العراق 2، وتعادلا مرة واحدة من دون أهداف كانت في تصفيات آسيا المؤهلة لنسخة 2020 في دور المجموعات على ملعب شهيد دستكردي في العاصمة الايرانية طهران.

وخسر المنتخب العراقي المواجهة الثانية له أمام إيران في تصفيات آسيا الأولمبية 2011 بهدف دون رد سجله محسن مسلمان على ملعب فرانسو حريري، ضمن الدور الثاني.

وسجل المنتخب العراقي فوزه الاول على ايران في هذه الفئة العمرية خلال لقاء إياب تصفيات آسيا الأولمبية 2011 بنتيجة 2-0، وسجل الثنائية أمجد راضي يوسف.

وفي يوليو عام 2018، لعب منتخب العراق مباراتين وديتين ضد نظيره الايراني على نفس الملعب فرانسو حريري، فاز في الأولى 2-1، وخسر في الثانية 1-0.

المصدر: ميركاتو

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