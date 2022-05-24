عضو كتلة "الوفاء للمقاومة": لم يستطع أي من منافسينا أن يخترقوا لوائح الأمل والوفاء

العالم - لبنان

ولفت عز الدرين، ، إلى "أننا نملك رؤية إصلاحية واقتصادية تؤدي إلى تصحيح المسار الخاطئ الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه، فضلاً عن النهوض بلبنان من خلال التعاون والتنسيق مع كل من يريد أن يمد يده لإصلاح هذا البلد".

وأشار الى "إننا في الـ15 من أيار استبدلنا ذكرى النكبة بانتصار سياسي في لبنان، من خلال نجاحٍ للائحة الأمل والوفاء، حيث استطعنا من خلال هذا النجاح، أن نجعل التوازن قائماً في المشهد السياسي الذي أفرزته نتائج صناديق الاقتراع".

وأضاف أن "من أهم أهدافنا في هذه المعركة السياسية التي خضناها يوم الـ15 من أيار، كان عدم سقوط أي مرشح شيعي من المرشحين على لائحة الأمل والوفاء، وهذا الهدف تحقق، ولذلك لم يستطع أي من منافسينا أن يخترقوا لوائح الأمل والوفاء بمرشح شيعي واحد ليفكّروا أو يحتملوا أن يكون هناك رئيساً لمجلس النواب غير نبيه بري.