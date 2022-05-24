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العميد سريع: اسقاط طائرة تجسسية سعودية فجر اليوم بنجران

العميد سريع: اسقاط طائرة تجسسية سعودية فجر اليوم بنجران
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي في جبهة الحدود قبالة نجران.

العالم- اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: ‏تمكنت دفاعاتنا الجوية - بفضل الله تعالى - من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي فجر يومنا هذا في جبهة الحدود قبالة نجران، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية.

وأشار العميد سريع إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

ولفت إلى أنه سوف يتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة لاحقا إن شاء الله.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت، مساء أمس الاثنين، طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع نوع " CH4" سعودية خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء.

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