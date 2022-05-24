مساعد الخارجية الإيرانية: 40 اجتماعا للجان الاقتصادية المشتركة يعقد العام الجاري

العالم- ايران



وقال صفري في تصريح للتلفزيون الإيراني مساء الإثنين: إن خطتنا تتضمن عقد 20 اجتماعا للجان المشتركة مع الدول الاخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (بدأ العام الإيراني في 21 آذار/مارس) وأن نصل إلى 40 اجتماعا حتى نهاية العام في حين عقدت 10 اجتماعات فقط للجان المشتركة في العام الماضي.



وفي هذا الصدد أشار إلى انعقاد اجتماعات اللجان المشتركة بين إيران وكل من غانا وكوبا خلال الفترة الأخيرة، مضيفا: هنالك اجتماعان منعقدان حاليا مع سلوفاكيا وبلغاريا وسيتم عقد مثل هذه الاجتماعات مع قطر وباكستان والأكوادور مستقبلا.



وأشار إلى طاقات القطاع الخاص في مجال التجارة وقال: إن أكثر من 80 بالمائة من تجارة البلاد يقوم بها القطاع الخاص حتى تصدير الخدمات الهندسية في حين توفر الحكومة الأرضية اللازمة لهذا القطاع.



ونوه إلى أن القطاع الخاص الإيراني أقام مراكز تجارية في عدد من المحافظات الروسية وأضاف: هنالك تعاون وثيق قيد التبلور بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص والمراكز التجارية.



وأوضح أن من المقرر إنتاج بعض المنتوجات الإيرانية في سلطنة عمان، وقال: إن هذه المنتوجات إضافة إلى الاستهلاك في عمان يمكن تصديرها إلى مختلف الدول.



وقال: إننا نرغب بأن نصل إلى مرحلة التجارة الحرة مع 5 دول وهي بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.