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شاهد: إطلاق أكبر دولاب هواء في مدينة بوشهر  جنوب ايران

شاهد: إطلاق أكبر دولاب هواء في مدينة بوشهر  جنوب ايران
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

تم إطلاق دولاب هواء في مدينة بوشهر الذي يبلغ ارتفاعه 72 ويتسع لحوالي 400 شخص كأكبر دولاب هواء في إيران.


العالم- منوعات

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