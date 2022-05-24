رئيسي يؤكد على ضرورة تطوير التجارة مع دول أوراسيا وأفريقيا

العالم - إيران



وشدد اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة والذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، على ضرورة توظيف الطاقات الكبيرة المتاحة في المنطقة، خاصة في البلدان المجاورة، لتوسيع التجارة وزيادة الصادرات غير النفطية.

وجرت في هذا الاجتماع عرض تقرير وزير الصناعة والمناجم والتجارة واستعراض النجاحات التي حققتها زيارة رئيس الجمهورية لسلطنة عمان الاثنين، وتم تقديم مقترحات استراتيجية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دول المنطقة وتقرر رفع العقبات القائمة وتوفير البنى التحتية اللازمة لتسهيل التجارة الخارجية عبر تعاون جميع الأجهزة.

وفي هذا الصدد، اعتبر الرئيس رئيسي تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتوظيف الطاقات الكبيرة لممر شمال - جنوب بأنها ضرورة ملحة وشدد على ضرورة إحداث نقلة في تنمية التجارة مع دول المنطقة بما في ذلك أوراسيا وأفريقيا.

