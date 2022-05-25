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أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى سويسرا

أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى سويسرا
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية طهران صباح اليوم الاربعاء متوجها إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.

العالم - ايران

ويعقد المنتدى سنويا بشكل تقليدي في منتصف كانون الثاني/ يناير، ولكن تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وانطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.

ويناقش 2500 مشارك تقريبا من مسؤولي السياسة والأعمال والمجتمع المدني حلولا للمشاكل الدولية. ويتمحور منتدى هذ العام حول شعار: "التاريخ في نقطة تحول: سياسات حكومية واستراتيجيات اقتصادية". وسينصب تركيز المنتدى على الأزمات العالمية بما في ذلك الحرب الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا والتغيرات المناخية.

ومن بين القضايا التي سيجري مناقشتها خلال الحدث ستكون تبعات الحرب على سلاسل التوريد، وإمدادات الطاقة والأمن الغذائي.

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