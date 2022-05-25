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شاهد..وسط هذه الصحراء ينبت كرم العنب بكثافة

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

وسط صحراء "أتاكاما" في تشيلي التي تُعتبر أكثر المناطق جفافاً في العالم ينمو كرم العنب الصغير حيث يعلو 2500 متر عن سطح البحر موفّرا أنواعاً عدة من هذه الفاكهة.

العالم - خاص بالعالم

المهمة الصعبة التي استحالت واقعا يديرها هذا الرجل السبعيني متعاملا مع تقلّبات درجات الحرارة بين الليل والنهار وأشعة الشمس القوية بالإضافة إلى ما تسجّله المنطقة من رياح وصقيع.

وقال هيكتور إسبيندولا وهو مزارع في منطقة توكونا أقصي شمال تشيلي: "أسقي الكرم عند الساعة الثالثة فجراً والحادية عشر مساءً. الحرّ والمناخ في هذه المنطقة يشكّلان ظرفين صعبين وزراعة العنب في هذه المنطقة مهمة معقدة فعلا".

ويُنتج الكرم الصغير عنب الـ'موسكا'الأبيض و'كريولو' الأحمر بالإضافة إلي أنواع محلية عدة في ظل أشجار السفرجل والإجاص والتين وجميع هذه المزروعات والفاكهة تُروي بواسطة مجري مائي يتشكّل جراء ذوبان الثلوج علي جبال الأنديس.

وقال صمويل فاراس، وهو صاحب كرم شاجنانتور: "زرعنا سبعة أصناف من العنب ونظرًا لخصائص التربة وفائض الشمس والمياه بعض الأصناف لم تتكيف وتبين لنا ان التي نمت هي تلك التي كانت تحت أشجار الخروب".

وأنتج نحو 18 كرماً صغيراً في محيط منطقة توكوناو العام الماضي نحو 16 طناً من العنب بينما بلغ محصول هذا العام أكثر من 29 طناً من العنب.

وينتمي معظم المزارعين في تلك المنطقة إلي مجتمعات السكان الأصليين الذين يناضلون للبقاء في أرضهم وزراعتها، وتنمية محاصيلهم لتأمين مستقبل أفضل لأبنائهم.

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