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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

انتصار أيار..أمل للقضية الفلسطينية وكسر هيبة الاحتلال

انتصار أيار..أمل للقضية الفلسطينية وكسر هيبة الاحتلال
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه لهذه الليلة تأكيد الأمينُ العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّ المقاومةَ في لبنان اليومَ اقوى معنوياً وعسكريا وماديا مقارنةً بعامِ الفين عندما دحرت الاحتلالَ الاسرئيلي من لبنان .

العالم - بانوراما

وخلالَ خطابِه في الذكرى الثانيةِ والعشرين لعيدِ المقاومةِ والتحرير أوضح أنّ قدرةَ كيانِ الإحتلال الإسرائيلي بدأت بالهبوطِ بعد الهزيمةِ التي تلقاها في لبنان.

وأكد السيد نصرالله على ضرورةِ إظهارِ كافةِ التضحيات لأنّ نصرَ أيار لم يأتِ بالمجان مشيرا الى اَنّ الجميعَ يعرف الوجهَ الحقيقي للكيانِ الاسرائيلي لكنّ كيانَ الاحتلال يحاول أنْ يظهرَ طبيعيا بالرغمِ من اَنه يعاني من عقدةِ بقاءِ دولتِه بعدَ ثمانيةِ عقود.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. انتصار أيار..أمل للقضية الفلسطينية وكسر هيبة الاحتلال

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