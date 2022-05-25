انتصار أيار..أمل للقضية الفلسطينية وكسر هيبة الاحتلال

العالم - بانوراما

وخلالَ خطابِه في الذكرى الثانيةِ والعشرين لعيدِ المقاومةِ والتحرير أوضح أنّ قدرةَ كيانِ الإحتلال الإسرائيلي بدأت بالهبوطِ بعد الهزيمةِ التي تلقاها في لبنان.

وأكد السيد نصرالله على ضرورةِ إظهارِ كافةِ التضحيات لأنّ نصرَ أيار لم يأتِ بالمجان مشيرا الى اَنّ الجميعَ يعرف الوجهَ الحقيقي للكيانِ الاسرائيلي لكنّ كيانَ الاحتلال يحاول أنْ يظهرَ طبيعيا بالرغمِ من اَنه يعاني من عقدةِ بقاءِ دولتِه بعدَ ثمانيةِ عقود.

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