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البرلمان العراقي يطرح اليوم قانون تجريم التطبيع للتصويت

البرلمان العراقي يطرح اليوم قانون تجريم التطبيع للتصويت
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب العراقي حسن العذاري، الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع.

العالم - العراق

وقال العذاري في بيان: "تم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع والتصويت عليه بالإجماع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لغرض عرضه غداً على مجلس النواب والتصويت عليه".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الخميس.

وذكرت الدائرة في بيان أن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الخميس 26 آيار 2022 تتضمن التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، بالاضافة الى مناقشة عامة".

وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا".

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