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حزب الله: قناة "العربية" تصرف الانظار عن تفشي المخدرات في السعودية باتهام الاخرين

حزب الله: قناة
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أوضحت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان أن “قناة العربية التابعة للنظام السعودي دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة ‏الاتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها ‏والترويج لها بهدف الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة ‏وخدشها أمام الرأي العام.

العالم - لبنان

وقالت العلاقات العامة: أن كل ذلك خدمة للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع ‏المذلة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمسؤولين ‏السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون والتي شهد مطار بيروت ‏الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود.‏

ورأت أن “محاولات قناة العربية الدائمة لصرف الأنظار عن انتشار آفة المخدرات ‏داخل المجتمع السعودي تعاطيا وإتجارا عن طريق ربطها بالآخرين وتلفيق ‏الإتهامات لهم لن يؤدي إلى علاج هذه المشكلة المتزايدة داخل السعودية، ‏وكان الأجدر بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة ‏عمليا وإعلامياً وتربوياً ودينياً والحد من مخاطرها الداهمة أمنيا واجتماعيا”.‏

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حزب الله: قناة "العربية" تصرف الانظار عن تفشي المخدرات في السعودية باتهام الاخرين

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