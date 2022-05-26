حزب الله: قناة "العربية" تصرف الانظار عن تفشي المخدرات في السعودية باتهام الاخرين

العالم - لبنان
وقالت العلاقات العامة: أن كل ذلك خدمة للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع المذلة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمسؤولين السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون والتي شهد مطار بيروت الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود.
ورأت أن “محاولات قناة العربية الدائمة لصرف الأنظار عن انتشار آفة المخدرات داخل المجتمع السعودي تعاطيا وإتجارا عن طريق ربطها بالآخرين وتلفيق الإتهامات لهم لن يؤدي إلى علاج هذه المشكلة المتزايدة داخل السعودية، وكان الأجدر بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة عمليا وإعلامياً وتربوياً ودينياً والحد من مخاطرها الداهمة أمنيا واجتماعيا”.