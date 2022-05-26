حزب الدعوة الاسلامية يشكر مجلس النواب لتشريعه قانون تجريم التطبيع

العالم - العراق

وجاءفي بيان اصدره المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية، ان مجلس النواب قد عبر اليوم بخطوته الوطنية هذه عن ثقافة وتاريخ شعبنا الابي الذي يتسمك بمقدساته في القدس وتحريرها من ايدي الغاصبين، ودعم جهاد الشعب الفلسطيني المقاوم الثائر من اجل حقوق المشروعة، واقامة دولته على كامل ترابه الوطني.

اليكم نص البيان الذي وصل قناة العالم الاخبارية عن طريق مراسلنا في بغداد:

بسم الله الرحمن الرحيم

(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا) الاسراء- 7

يعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره العالي لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه الشجعان وكتله الوطنية الغيورة على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يعبر عن إرادة العراقيين بجميع مكوناتهم، ورفضهم القاطع لأي مستوى من التقارب الرسمي او الشعبي او الاعلامي مع هذا الكيان المؤقت وغير الشرعي، وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التطبيع العلني او السري اوالترويج لهذا النهج الخياني.

وان مجلس النواب اليوم بخطوته الوطنية هذه قد عبر بصدق عن ثقافة وتاريخ شعبنا الابي الذي يتسمك بمقدساته في القدس وتحريرها من ايدي الغاصبين، ودعم جهاد الشعب الفلسطيني المقاوم الثائر من اجل حقوق المشروعة، واقامة دولته على كامل ترابه الوطني.

وان الحق القديم لا يبطله الزمن، وما هي إلا مدة قصيرة وستتحقق النبوءة القرآنية بدحر العدو الصهيوني بإرادة أبناء الامة الاسلامية الاحرار.

وعلى الجهات القضائية وعلى وفق هذا القانون ملاحقة كل من يروج للتطبيع بنحو مباشر وغير مباشر، او يشارك في مؤتمر او محفل في الداخل او الخارج يتبنى التطبيع.

حزب الدعوة الإسلامية

المكتب السياسي

٢٦- ٥- ٢٠٢٢