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حرس الحدود الايراني لديه الاستعداد لابقاء المنفذ الحدودي مع أفغانستان مفتوحا على مدى الساعة

حرس الحدود الايراني لديه الاستعداد لابقاء المنفذ الحدودي مع أفغانستان مفتوحا على مدى الساعة
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال قائد حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي، إن حرس الحدود يعمل على تسهيل علاقات إيران التجارية مع دول الجوار، وخاصة أفغانستان، ومستعد لفتح معبر دوغارون في مدينة تايباد مع أفغانستان على مدار 24 ساعة.

العالم - ايران

وأضاف كودرزي اليوم الجمعة خلال زيارته للحدود الشرقية للبلاد في دوغارون تايباد في مقابلة مع الصحفيين، أننا إعلنا استعدادنا للجمارك وإدارة المنافذ الحدودية ولا توجد مشاكل.

وتابع قائلا إن حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يدير الأوضاع بشكل جيد وبأقل الامكانيات، وأمن البلاد مدين لجهوده.

واشار الى زيادة الحماية الإلكترونية وتركيب الكاميرات على الحدود، حيث يجري مراقبة المعابر والحدود من قبل كبار مسؤولي حرس الحدود في البلاد والمقر الحدودي.

وتفقد العميد كودرزي الوحدات العسكرية في الشريط الحدودي الشرقي من الجنوب إلى الشمال من محافظة خراسان الرضوية.

تشترك محافظة خراسان الرضوية في حدود طولها 300 كيلومتر مع أفغانستان، بما في ذلك مدن خواف وتايباد وتربت جام وصالح أباد.

تعتبر حدود دوغارون البرية من أهم بوابات دخول المواطنين الأفغان إلى إيران، ويدخل سنويا أكثر من مليون مسافر الى إيران وأفغانستان عبر هذه البوابة.

ويبلغ عدد سكان مدينة تايباد 140 ألف شخص وتقع على بعد 225 كيلومترا جنوب شرقي مشهد وتبلغ حدودها 90 كيلومترا مع أفغانستان.

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حرس الحدود الايراني لديه الاستعداد لابقاء المنفذ الحدودي مع أفغانستان مفتوحا على مدى الساعة