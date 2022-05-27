الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول: قیمة الصادرات الايرانية الى العراق ترتفع الى 12 ملیار دولار

مسؤول: قیمة الصادرات الايرانية الى العراق ترتفع الى 12 ملیار دولار
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

توقع عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، حمید حسیني، ارتفاع صادرات‌ ايران الى العراق الى 12 ملیار دولار في العام الجاري.

العالم - ايران

وأكد حسيني الذي كان يتحدث لمراسل القسم الاقتصادي بوكالة انباء فارس ضرورة زيادة الصادرات الايرانية الى العراق نظرا لانشاء المشاريع العمرانية في هذا البلد.

وأشار عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق الى تأثير العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها مع اوكرانيا، على العراق موضحا أن هذا الامر لن يستمر كثيرا.

وتابع حسيني قائلا: نأمل أن يرتفع حجم صادرات السلع الايرانية الى العراق الى 12 مليار دولار في هذا العام في ضوء تقرير الجمارك التي توقعت بلوغ هذه النسبة خلال العام الجاري.

وشدد على ان تصدير النفط العراقي شهد في العام الماضي ارتفاعا ملحوظا بلغ 149 مليار دولار الامر الذي لم يشهده تاريخ العراق ابدا، معربا عن امله ان تؤدي هذه العائدات النفطية الى تسهيل تصدير السلع الايرانية اليه بقيمة 12 مليار دولار.

وأكد حسيني انه ونظرا لأن العراق كان من المستوردين لحديد التسليح من اوكرانيا التي اغلقت مصانعها حاليا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية فإنه يمكن لايران مساعدة هذا البلد الذي بدأ بالبناء وانشاء المشاريع لرفع حجم تصدير الحديد التسليح الى العراق من مليوني طن الى الضعف للتعويض عن الصادرات الاوكرانية لهذا البلد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

زيادة التبادل التجاري بين إيران وعمان 53% في 2021

الصادرات المعدنية الايرانية تنمو 91 بالمئة

زيادة الصادرات الايرانية الى الدول العربية والافريقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. الحشد الشعبي يطيح بإرهابي في محافظة الأنبار

العراق.. إحباط تسلل لإرهابيي "داعش" في ديالى

شاهد بالفيديو.. بوتين يدعو لرفع العقوبات عن بلاده لتفادي أزمة الغذاء العالمية واوروبا لا تنصت

شاهد بالفيديو.. قلق امريكي من قانون العراق بتجريم التطبيع ونسف جسوره التي بناها الاحتلال

مسؤول: قیمة الصادرات الايرانية الى العراق ترتفع الى 12 ملیار دولار

لافروف: الغرب أعلن حربا شاملة على العالم الروسي كله