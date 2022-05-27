خيارات القوى السياسية بعد انهيار العملة الوطنية وأزمات المعيشة في لبنان

العالم – استوديو بيروت

ويسلط برنامج "استوديو بيروت" الضوء على التحديات الباهمة والازمات المفتوحة في المشهد الاقتصادي المعيشي انهيار للعملة الوطنية وأزمة كهرباء وأزمة دواء وأزمة خبز واللائحة قد تطال كل القطاعات.

ويناقش البرنامج المشهد السياسي اللبناني فحبس أنفاس بانتظار تجليات المشهد البرلماني الجديد، استحقاقات بالجملة تبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ولن تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية وما بين الاستحقاقين تبقى المعضلة الحكومية فكيف سترسم المخارج هل تجتمع القوى السياسية على كلمة سواء تضع أولويات المواطن نقطة ارتكاز أو تبقى هناك فتوى المزايدات السياسية سيدة الموقف.

وحول أولى الأولويات التي يجب أن تركز عليها السلطة فيما يتعلق بأزمات وتحديات معيشية واقتصادية وتحديات سياسية أكد د. محمد زكور مدير مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية أن أولى الأولويات التي يجب على جميع السياسيين اللبنانيين التركيز عليها هي التواضع من أجل انجاز الاستحقاقات الدستورية والا يكونون قد تجاوزوا الدستور وهي انتخابات رئيس للمجلس ونائبه وهيئة المجلس.

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال فيها:" أوضحها وأكبرها وأهمها وأشرفها وأكرمها أن نمد يدنا إلى كنزنا ‏الوطني الموجود في مياهنا ونقوم بإستخراجه وبيعه، وخصوصا الان، الاوروبيون ‏يحتاجون الى النفط والغاز وسعر هذا الاخير الى تصاعد، ليس فقط 40 أو 50 أو ‏‏60 دولارا، السعر إرتفع عن الـ 100 $، لا أعرف اليوم كم أصبح، لان الفرصة ‏التاريخية المتاحة، هذا الموضوع إذا الحكومة الجديدة والمسؤولون سيقولون ‏‏”الاميركيون والغرب لا يقبلون هذا ويقبلون ذاك، وإسرائيل” أنا لا أقول لك أذهب ‏لكي نستخرج نفطا بالجزء من كاريش الذي هو داخل الخط 29، أنا أقول لك يا ‏أخي في هذه البلوكات، التي أنتم من أقرّها ورسمها ووافقتم عليها كدولة، وأنتم ‏لزمتوموها للشركات، فليأتوا ليعملوا".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

- د. محمد زكور مدير مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6195258