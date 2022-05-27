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أمريكا تسجل 9 إصابات بجدري القرود

أمريكا تسجل 9 إصابات بجدري القرود
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة رصد 9 حالات إصابة بجدري القردة في 7 ولايات، في الوقت الذي دعت فيه منظمة الصحة العالمية الدول إلى زيادة طرق رصد الإصابة بالفيروس.

العالم - الأميركيتان

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أن حالات الإصابة بجدري القرود رُصدت في ولايات ماساتشوستس وفلوريدا ويوتا وواشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا ونيويورك.

وأكدت منظمة الصحة العالمية امس الخميس اكتشاف نحو 200 إصابة بجدري القردة وأكثر من 100 إصابة مشتبه بها، وحثت الدول على زيادة المراقبة للمرض المعدي.

ويتوطن الفيروس في دول أفريقية هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا، إلا أن تفشيه مؤخرا في دول لا ينتشر بها عادة أثار الكثير من المخاوف.

وقالت كبيرة خبراء الأوبئة في المنظمة، ماريا فان كيركوف، إنه سُجل حتى الآن إصابات في أكثر من 20 دولة لا يتوطن بها المرض، وإن المنظمة تتوقع المزيد، حاثة الدول على زيادة المراقبة.

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