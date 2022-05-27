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شاهد..أميركي يختار طريقة مبهرة لمكافحة الاستهلاك المفرط للنفايات

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

لمكافحة الإستهلاك المفرط للنفايات وتوعية الناس، اختار ناشط أميركي طريقة غريبة للفت انتباه الناس وخاصة في الأحياء الراقية بلوس انجلوس.

العالم - خاص بالعالم


حاملا نفاياته اليومية والتي جمعها على مدى شهر تقريبا، يجوب هذا الرجل الشوارع، ومشروعه إيجاد وسيلة مرئية لمساعدة الناس على فهم ما يمثله تراكم نفاياتهم، اما المكان الذي اختاره فشوارع مدينة بيفرلي هيلز الأميركية الراقية بمقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقال روب غرينفيلد وهو ناشط بيئي: "الناس يتلقون الرسالة التي أردت إيصالها ما يساعدني على الوصول إلى فئات المجتمع كلها لكن بعض الأشخاص يعتقدون أنني بلا مأوى أو أعاني مشاكل ذهنية".

وثبت غرينفيلد نفاياته والتي بلغت نحو 30 كيلوغراما على زيه المصنوع من مادة البلاستيك الشفافة، منذ أن باشر مشروعه الذي يصفه بالتوعوي.

وتتألف النفايات تحديدا من مواد تغليف وضعها في جيوب ضخمة ثبتها على أطرافه، وبطنه وظهره كما ملأت النفايات رجليه مصدرا صوتا معدنيا للعبوات الفارغة التي تحتك ببعضها اثناء مروره أمام أحد المتاجر الفاخرة.

وقال غرينفيلد: "الغالبية تعتقد أن النفايات ينبغي أن تكون بعيدة عن الأنظار والأذهان، نرميها في سلة المهملات ولا نفكر بها، في اليوم الثاني عشر تقريبا شعرت بالثقل ورأيت النتيجة كذلك وقلت لنفسي إن كمية النفايات التي نولدها جنونية".

ويفاخر غرينفيلد بأنه يستهلك 44 غرضا فقط لتلبية حاجاته اليومية، داعيا إلى اعتماد حياة بسيطة ومقدما عبر الانترنت نصائح في شأن تقليل الاستهلاك وإفراز نفايات أقل تاليا، وعام 2019، أمضى سنة كاملة في تناول الطعام من دون شراء أي منتج تجاري، اذ اعتمد فقط على مزروعاته.

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