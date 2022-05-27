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سوريا تحرز ميدالية فضية و3 شهادات تقدير في الأولمبياد الآسيوي للرياضيات

سوريا تحرز ميدالية فضية و3 شهادات تقدير في الأولمبياد الآسيوي للرياضيات
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميدالية فضية و3 شهادات تقدير في الأولمبياد الآسيوي للرياضيات 2022 والذي نظمته إندونيسيا عن بعد بمشاركة 35 دولة من آسيا والمحيط الهادي.

العالم - سوريا

وحسب "سانا" ذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان أن الميدالية الفضية أحرزها الطالب محمد علي عبدالله حورية من الصف الثاني الثانوي مدرسة السعادة الخاصة بدمشق فيما حصل على شهادات التقدير كل من الطلاب سمعان رازق مقديس أفرين من الصف الأول الثانوي مدرسة الباسل للمتفوقين بحلب وماري نويل انطوان سيف عسكر من الصف الثاني الثانوي مدرسة الشهيد فهيم محمد في طرطوس ومعاذ عباس بهلوان من الصف الثالث الثانوي مدرسة الباسل للمتفوقين بحلب.

وأشارت الهيئة إلى أن الاختبارات التي استمرت 4 ساعات متواصلة تضمنت 5 مسائل في محاور الرياضيات الأساسية “نظرية الأعداد والهندسة والتحليل التوافقي والجبر” مبينة أنه بهذه النتيجة تكون سورية تقدمت مرتبتين في ترتيب الدول المشاركة والانتقال من المركز 28 إلى المركز 26.

ويعتبر هذا الأولمبياد المسابقة العلمية الأقرب بمستواها ومحتواها للأولمبياد العالمي نظراً لمشاركة نخبة من أقوى دول العالم بالرياضيات وتشكل المشاركة فيه فرصة لإثبات كفاءة المواهب السورية على منصة التتويج والتحضير للمشاركة في الأولمبياد العالمي للرياضيات المقرر في تموز القادم.

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