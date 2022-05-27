شاهد.. هكذا الإحتلال يبحث عن سيادة مزعومة بالقدس

العالم - مراسلون

استعدادا لمسيرة العلم للمستوطنين والتي ستنظم يوم الاحد القادم الاحتلال ينشر ثلاث الالاف شرطي بمحيط باب العامود، وداخل البلدة القديمة من القدس لحماية المستوطنين ويعلن عن رفع حالة التأهب لمختلف اجهزته الامنية بالمدينة المقدسة، وداخل الاراضي المحتلة لعام 48 تحسبا من وقوع مواجهات وعمليات فلسطينية.

وقال رئيس هيئة مناهضة التهويد ناصر الهدمي: "سلطات الاحتلال معنية بان تظهر سيادتها في المدينة وان تظهر بمظهر المنتصر في هذه المواجهة وهذا الصراع حول السيادة على المدينة والسيطرة عليها، لذلك انا ارى سلطات الاحتلال ستدفع حتى النهاية باتجاه تنفيذ المسيرة لان عدم تنفيذ المسيرة سيعني ضعف وتراجع من قبل سلطات الاحتلال وتأكل سيطرتها على المدينة".

ولأفراغ البلدة القديمة من النشطاء المقدسيين اكثر من 200 معتقل، ومبعد قام الاحتلال بتنفيذ حملة احتلالية شارك بها عشرات من الضباط من جهازي المخابرات والشرطة.

وقال القيادي في حركة فتح: "على الإحتلال ان يعي تماما، اذ اراد ان يكون هناك تهدئة للامور ان يكبح جماح المستوطنين وليس باعتقاله الشباب، والفتيان المقدسيين؛ لأن دائما وابدا قلناها رسالتنا واضحة، القدس بشجرها بحجرها، بارضها بهوائها بسمائها بشيبها وبشبانها، بمرابطاتها تنطق بالعربية الفلسطينية".

وشهد محيط المسجد الاقصى المبارك تقييد لدخول المصلين لاداء الصلاة وتمركز العشرات من قوات الاحتلال على ابوابه الرئيسية.

الاحتلال الاسرائيلي مع اتخاذه كل هذه الاجراءات الأمني، ونشره للالاف من عناصره للبحث عن سيادة مزعومة بالمدينة المقدسة.

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