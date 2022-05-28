فضيحة اسرائيلية تثبت مدی الخوف من حزب الله

العالم - انقلاب الصورة

وأطلق الاحتلال صواريخ اعتراضية علی احدی مسيراته، معتقداً انها لحزب الله. دقائق عديدة وحادث واحد كانت كفيلة باحداث الفوضی في "اسرائيل" هذه الاخفاقات تتحول الی هاجس امني في "اسرائيل" فالتشكيك بدأ يجول بقوة بين المستوطنين حول قدرة جيش الاحتلال علی ضمان بقاء الاحتلال ومدی جاهزيته لمواجهة حدث اكثر دراماتیكیة بعدما تبين انه لايملك قدرة التحمل المطلوبة للمواجهات المقبلة ولا القدرة علی ادارة هذه المعارك بعقلية عسكرية قوية بل بعقلية مربكة تخشی من أي ضربة مفاجئة.

وقد اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عدم اختراق اي طائرة معادية للأجواء الاسرائيلية. وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن قبل ذلك عن اسقاط طائرة مسيرة قال انها لحزب الله اللبناني كانت كما يبدو تقوم بمهمة تصوير قرب الحدود الاسرائيلية – اللبنانية وقال الجيش الاسرائيلي انه تتبع المسيرة منذ اللحظة الاولی.