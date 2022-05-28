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الرئيس التركي يصل أذربيجان تلبية لدعوة إلهام علييف

الرئيس التركي يصل أذربيجان تلبية لدعوة إلهام علييف
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، العاصمة الأذربيجانية باكو، تلبية لدعوة نظيره إلهام علييف.

العالم-تركيا

وكان في استقبال الرئيس التركي بمطار حيدر علييف، عدد من المسؤولين يتقدمهم نائب رئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف.

ويرافق الرئيس التركي في رحلته عقيلته أمينة، وكل من وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والتعليم محمود أوزر، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

كما ضم الوفد متحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ونائبي رئيس الحزب عمر إلري، وإفكان ألا، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فحر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وغادر أردوغان مطار حيدر علييف، للمشاركة في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي يقام في باكو، وينظم للمرة الأولى خارج تركيا.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاء ثنائيا مع نظيره علييف، ويجتمعان على مائدة عشاء، خلال الزيارة التي تأتي تزامنا مع احتفال أذربيجان بيوم استقلالها.

وتستغرق زيارة أردوغان إلى أذربيجان يوما واحدا، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

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الرئيس التركي يصل أذربيجان تلبية لدعوة إلهام علييف

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