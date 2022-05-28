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القوة البحرية تعلن استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم في حادثة متروبل

القوة البحرية تعلن استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم في حادثة متروبل
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البحرية للجيش انه: "بالتزامن مع الحادث المؤسف لانهيار مبنى متروبل في مدينة ابادان ، أصدرنا أمرًا خاصًا لقائد المغاوير ومشاة البحرية بتقديم الدعم وتوفير المعدات اللازمة ".

العالم - ايران

وقال الأدميرال شهرام إيراني قائد سلاح البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم السبت ، على هامش حفل اهداء اراضي سلاح البحرية لأهالي سواحل مكران وميناء كنارك وقال: "بالتزامن مع الحادث المؤسف لانهيار مبنى متروبل في مدينة ابادان ، أصدرنا أمرًا خاصًا لقائد المغاوير ومشاة البحرية لتقديم المساعدة وتوفير المعدات الضرورية".

وتابع: "بسبب التخصص في إزالة الأنقاض ومنع حركة الناس في المنطقة ، حاولت قاعدة خرمشهر البحرية اداء دورها في عملية الإغاثة من خلال إعداد الطعام الساخن وتوفير معدات السلامة الفردية".

وأشار الأدميرال إيراني في الختام إلى أن جميع القواعد البحرية جاهزة للتعاون الكامل كما في السابق ، بحيث إذا أعلنت السلطات عن الحاجة ، يمكنها إرسال أفراد ومعدات إلى مدينة ابادان .

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القوة البحرية تعلن استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم في حادثة متروبل

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