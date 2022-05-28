الجيش الايراني يكشف عن اعظم انجازاته في قاعدة سرية

خاص بالعالم

القاعدة التي تحمل اسم 313 هي واحدة من القواعد التي تم تصميمها وبناؤها حسب المواصفات الأمنية المطلوبة في المناطق الحدودية.

وتضم عشرات الطائرات من طراز كمان وابابيل ومهاجر وفطرس وكرار، وهي مجهزة بانواع الذخائر والقنابل والصواريخ الاعتراضية وصواريخ ارض جو ومقذوفات محلية الصنع.

القاعدة ضمت أيضاً طائرات آرش المسيرة الناسفة وطائرات أميد المضادة للرادارات وانواع الطائرات المسيرة القتالية المزودة بالقنابل المجنحة 'بالان' وصواريخ 'شفق' و'قائم' و'الماس' وهي مخصصة للقيام بمهام خارج الحدود الايرانية والمناطق البعيدة.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اشاد خلال زيارته للقاعدة بالإنجازات التي حققها الجيش الايراني، مشيراً إلى ان الجيش دأب على تجهيز نفسه باحدث المعدات والاعتدة العسكرية والتقنية.

وقال اللواء باقري: "نحن من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وهذا إنجاز يضاف إلى إنجازاتنا الكثيرة لكن أعظم إنجازاتنا عدم الاعتماد على أحد ولا توجد طريقة لإيقاف تطورنا بما فيها قدرتنا في مجال الطيران المسيّر".

الجيش الإيراني أزاح الستار أيضاً عن صاروخ كروز حيدر بمدى مئتي كيلومتر، وهو أول صاروخ كروز إيراني قادر على إطلاقه من الطائرات المسيرة.

القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي شدد على أن تحسين قدرات الطائرات الإيرانية المسيرة أمر لا يمكن إيقافه، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تعزيز قدرتها القتالية بقدر الحاجة، وتحقيق هذا الهدف، في جميع المجالات.

ومع دخول هذه القاعدة السرية الخدمة، تحولت إيران إلى القوة الأولى في الطائرات المسيرة في المنطقة.