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القوات التركية تقصف ريفي تل تمر وأبو راسين شمال غربي الحسكة

القوات التركية تقصف ريفي تل تمر وأبو راسين شمال غربي الحسكة
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أفاد ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن القوات التركية تكثف القصف على منازل المدنيين في ريفي تل تمر وأبو راسين شمال غربي الحسكة السورية.

العالم-سوريا

وقال المرصد إن "طائرة استطلاع تركية ضخمة حلقت في أجواء ريفي تل تمر وأبو راسين (زركان) بريف الحسكة، بالتزامن مع ذلك، كثفت القوات التركية من قصفها المدفعي والصاروخي على بلدة أبو راسين وريفها وريف تل تمر شمال غرب الحسكة، حيث سقطت عشرات القذائف وسط بلدة أبو راسين، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة بمنازل الأهالي واشتعال النيران في أحد المنازل، وطال القصف قرى تل الورد وخربة شعير والكوزلية والغيبش وسكر حمير وطويلة وتل جمعة وتل كيفجي الآشوريين، وتسبب القصف العنيف المستمر منذ غروب الشمس وحتى هذه اللحظة بنزوح معظم سكان المنطقة من منازلهم وإصابة عنصر في قوات قسد".

وأضاف أن "القصف جاء تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة تركية في أجواء المنطقة".

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القوات التركية تقصف ريفي تل تمر وأبو راسين شمال غربي الحسكة

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