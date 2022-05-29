وزير ايراني: تفعيل مذكرة تفاهم سياحية مع طاجيكستان قريبا

العالم - ايران

وأوضح ضرغامي في تصريح اليوم الاحد، أن البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون السياحي بين البلدين سيتم توقيعه في الزيارة المرتقبة للرئيس الطاجيكي الى طهران.

ونوه الى أن المذكرة تم ابرامها العام الماضي عند زيارة الرئيس الايراني الى العاصمة دوشنبة.

واستطرد ضرغامي أن العديد من الطاجيكستانيين يرغبون بالسفر الى ايران، على ضوء الجودة والخدمات المقدمة في المجال الصحي، فضلا عن اننا نستهدف السياحة المنخفضة التكاليف بين الجانبين.

وأضاف نستهدف عبر ايجاد التنسيق بين اعضاء دول منظمة " ايكو" للتعاون الاقتصادي، اتاحة امكانية تنقل السياح بشكل منخفض التكاليف عبر الحافلات وسياراتهم الشخصية.