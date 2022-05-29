نفير الاقصى يتصاعد مسيرة الاعلام لن تمر

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ويتحضر المستوطنون للقيام بما يسمى "مسيرة الأعلام" والتجول في الأحياء العربية في القدس المحتلة، حيث اقتحم نحو ألفي مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل مسيرة الأعلام المقررة اليوم في القدس المحتلة. وذلك في محاولة لتكريس الاحتلال الصهيوني لمدينة القدس، وترسيخ فكرة التقسيم.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي المعتكفين داخل المصلى القبلي وكما اقتحمت باحات المسجد الأقصى، وكذلك أقامت قوات الاحتلال حاجزاً في البلدة القديمة بالقدس لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى.

واستباقا لمسيرة الأعلام الاسرائيلية المقررة اليوم، ينتشر المستوطنون بكثافة في منطقة حائط البراق، فيما أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد بالسلاسل الحديدية، وحاصرت المرابطين بداخله. كما أعلن الاحتلال عن رفع حالة التأهب لمختلف اجهزته الامنية بالمدينة المقدسة، وداخل الاراضي المحتلة لعام ثمانية واربعين تحسباً من وقوع مواجهات وعمليات فلسطينية.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أن ألفا وثمانمئة مستوطن شاركوا في الاقتحامات، بينهم أعضاء سابقون وحاليون في الكنيست. ورفع المستوطنون علم الكيان الإسرائيلي داخل المسجد، ورشوا المصلين بغاز الفلفل بالقرب من باب الحديد، كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين، واعتقلت عشرة منهم على الأقل. في المقابل، رد المصلون بالتكبيرات، ورفع الأعلام الفلسطينية. ووزعت الأعلام على السيارات والمحال التجارية في مدنية خانيونس.

هذا وقد احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى داخل المسجد الأقصى، بعد أن أدوا صلاة الفجر بداخله، وأقاموا صلاة الضحى رغم قيود وحرمان العديد منهم الدخول إليه؛ ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.

واكدت كل فصائل المقاومة الفلسطينية، في الأيام الفائتة، استعدادها الكامل للدفاع عن القدس والمسجد الحرام، وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة عبر السماح باقتحام المسجد الأقصى من خلال تنظيم مسيرة الأعلام الإرهابية، مؤكّدةً أنّ هذا المُخطط سيكون بمنزلة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن ما يخطط الاحتلال للقيام به اليوم الأحد لما يسمى بمسيرة الأعلام؛ استفزاز حقيقي وكبير لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية، وعبث حقيقي بصواعق تفجير وسبق لها أن تسببت في إشعال معركة سيف القدس.

وأضاف قاسم أن شعبنا جاهز للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى كما فعل في كل المراحل وجاهز لتقديم التضحيات للحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية للمسجد الأقصى ولمدينة القدس، مشيرا إلى أن معركة سيف القدس ما زالت حاضرة ولا يمكن أن نسمح للاحتلال بأن يعبث في الأقصى والقدس دون أن يكون هناك رد مناسب، والرد سيكون من كل ساحات النضال والفعل الوطني الفلسطيني.

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنّ "الشعب الفلسطيني بصموده وإرادته الصلبة وبمقاومته الباسلة سيفشل ما يُسمى بمسيرة الأعلام الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أنّ "معركة القدس ستكون رافعة لانتفاضة شعبية عارمة في وجه الاحتلال والاستيطان".

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في غزة، منذر الحايك، إنّ "الشعب الفلسطيني يواجهة سياسة التهويد بكل إصرار لفرض السيادة الفلسطينية على القدس، من خلال وجود المرابطين في باحات المسجد الأقصى".

وأشار إلى أنّ "المرابطين والمرابطات في الأقصى يواجهون أكثر من 3 ألوية من الجنود المدججين بالأسلحة، وهذا يدل على إدارك حكومة بينت أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام قطعان المستوطنين".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع هذا الموضوع حيث عبر النشطاء عن دعمهم الكامل للمرابطين في الاقصى وللشعب الفلسطيني ، مؤكدين انه رغم الانظمة العربية المطبعة لكن ابناء الشعب الفلسطيني ستواصل في الدفاع عنه وشددوا على رفضهم لهذه المسيرة التهويدية. كما تصدرت صورة مسن فلسطيني يتحدى المستوطنين في باب العمود متسلحاً بحذائه ، عدد من التغريدات واشاد المغردون بهذه الروح المقاومة.

وغردت "أنوار الماردينة" عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "الحياد في هذه القضية، جريمة أفظع من الجريمة نفسها إما فلسطين إما فلسطين".

فيما غرد "علي بن محمد الزهري" : "المرابطون يتصدون لقطعان المستوطنين الصهاينة أثناء اقتحامهم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة العدو".

واكد "HASSAN" في تغريدته ان : "للأقصى محور يحميه".

ونشرت "إيمان بشير" صورة علقت عليها : "هذا الحذاء بأعلامكم ومسيرتكم ووجودكم المزيّف كلّه".

كما نشر "نضر فارس" ذات الصورة وعلق : "أنتو وأعلامكم ومسيرتكم .. متل صباطي (ختيار فلسطيني اليوم عند إحدى مداخل مدينة #القدس )".

وغردت "بَـيْـداءحَيدَر" : "كما اعلنها سماحة الأمين العام لحـزب ﷲ السيد حـسن نصـر ﷲ أنّ أي مساس بالمسجد الأقصى وقبّة الصخرة سيفجر المنطقة ...".