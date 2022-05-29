مسيرة الأعلام الاسرائيلية ومهلكة المقاومة الفلسطينية

العالم - مراسلون

وقال رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، محسن أبورمضان لقناة العالم:"هذه الوقفة هي رسالة احتجاج باسم منظمات المجتمع المدني علی قيام الحكومة الاسرائيلية بالسماح للمجموعات اليهودية المتطرفة بتنفيذ مسيرة الاعلام الرامية الی التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصی ورسالة لليونسكو والمجتمع الدولي بأن يتحرك بشكل فاعل لتحجيم الممارسات الصهيونية".

وقال رئيس رابطة علماء فلسطين د. مروان ابوراس لقناة العالم:"أي مساس بالاقصی دونه الارواح والمهج وعندما يقول العلماء ذلك فهو تأصيل شرعي وضوء أخضر لكل اطياف المجتمع الفلسطيني بأن يقوم كل فرد وكل فتي وكل امرأة وكل طفل وكل صغير وكل كبير بدوره في حماية المسجد الاقصی".

وكما كان نهارها غاضبا ليل غزة أيضا بات ملتهبا فقد دعت حركة حماس للنفير العام من خلال مسيرات انطلقت من مساجد المنطقة الوسطى بقطاع غزة للتعبير عن التأييد الشعبي للمقاومة في الرد على اي انتهاك أو تدنيس للمسجد الأقصى.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس كمال أبوعين:"القدس هي خط أحمر ولايمكن بأي حال من الاحوال ان نتنازل عن شبر من هذه الارض المباركة نحن عندما دخلنا في هذا الخط، خط التحرير وخط المقاومة دخلنا وأكفاننا بين أيدينا ولانعمل للموت حساباً".

حرقوا العلم الذي سيدنس الاقصى وخرجت عناصر المقاومة لتؤكد جهوزيتها ووعدوا أن الساعات القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت.

استنفار شعبي ورسمي استيذاناً بانفجار كرة اللهب التي تتدحرج صوب المسجد الاقصی والمقاومة وعدت انتظروا الاشارة والبداية تكون بالضربة المؤجلة ولهذا فالكل يرقب ساعة الصفر.