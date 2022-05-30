سوريا.. رفع أجور خدمات الاتصالات بدءا من هذا التاريخ..

العالم-سوريا

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك أنه وبعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية بينها وبين المشغلين من الشركات المذكورة أعلاه وبناء على طلب مقدم من قبلهم تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية اعتباراً من 1-6-2022 بما يساعدهم على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ المشاريع المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

وقالت الهيئة في بيانها إن هذا القرار يأتي ضمن عدة خطوات تعمل على أساسها مع مشغلي الخدمة لتأمين الاتصالات بكل أشكالها وإن كان يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت إلا أنه استجابة ضرورية لتتمكن الشركات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها صيانة وتأهيل وغيرها إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار لا يستند بالمطلق إلى دوافع ربحية كونه يهتم بشكل أساسي بضمان استمرار توفر خدمات الاتصالات والانترنت لجميع شرائح المجتمع وخاصة أن خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية تعاني من تراجع في جودتها فيما تشهد بعض المناطق غياباً شبه كلي لها ولا سيما في الأرياف والمناطق الحدودية والبعيدة نسبياً عن مراكز المدن.

وبينت أنه يمكن الاطلاع على الأسعار الجديدة على المواقع الإلكترونية للشركة السورية للاتصالات والشركات الخلوية.

المصدر: سانا