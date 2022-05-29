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انطلاق 'مسيرة الأعلام' الاستفزازية والفلسطينيون يردون بمسيرات أعلام فلسطينية

انطلاق 'مسيرة الأعلام' الاستفزازية والفلسطينيون يردون بمسيرات أعلام فلسطينية
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

انطلقت، بعد ظهر اليوم الأحد، مسيرة المستوطنين الاستفزازية، التي تسمى "مسيرة الأعلام"، في القدس، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال.

العالم ـ فلسطين

أخلت قوات الاحتلال في هذه الأثناء ساحة باب العامود من المقدسيين، وسمحت بالدخول إليها حصرا للمستوطنين، في وقت أطلق فلسطينيون علما فلسطينيا ضخما في الهواء حلق في سماء المنطقة وسط هتافات الشبان، الذين احتجزوا خلف الحواجز الحديدية.

واعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس. وتدور في هذه الأثناء مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، حيث تستخدم قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، ووقعت إصابات في صفوف الشبان والمسعفين.

مسيرات أعلام فلسطينية في الضفة الغربية

وانطلقت مسيرات أعلام فلسطينية، عصر اليوم الأحد، في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ردا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي انتظمت في هذه الأثناء في مدينة القدس.

رفع الفلسطينيون العلم الفلسطيني وسط هتافات ضد الاحتلال، والتأكيد على فلسطينية القدس.

وكان الحدث الأبرز في مدينة القدس، حيث رفع الفلسطينيون أعلام فلسطين بمسيرة أعلام لمواجهة مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية، التي يقوم بها المستوطنون في هذه الأثناء.

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