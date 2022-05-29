مسيرة أعلام فلسطينية في جنوب لبنان ردا على مسيرة الأعلام الاستيطانية

العالم ـ لبنان

نظم "الحزب الديمقراطي الشعبي" مسيرة أعلام فلسطينية في مدينة صيدا في مواجهة مسيرة أعلام المستوطنين في القدس.

وقد انطلقت المسيرة من ساحة الشهداء مرورا بشارع رياض الصلح الرئيسي وصولا الى ساحة النجمة حيث رفع المشاركون الاعلام الفلسطينية وهتفوا تأييدا للقدس والمسجد الاقصى، كما تخلّل المسيرة إحراق للعلمين الإسرائيلي والأميركي.

وكانت قد انطلقت فجر اليوم مسيرة في مخيم عين الحلوة دعماً للمقاومة الفلسطينية ورفضاً لـ مسيرة أعلام المستوطنين في القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد القبلي عند الخامسة فجراً وأغلقت الأبواب بالسلاسل الحديدية، كذلك أقامت قوات الاحتلال حاجزاً في البلدة القديمة بالقدس لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في الأقصى أثناء اقتحام المستوطنين لباحاته.

واستباح نحو ألف مستوطن البلدة القديمة في القدس أمس السبت، وهم يرفعون أعلام الاحتلال ويستفزّون السكان.