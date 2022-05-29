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وثيقة.. الزاملي يطلب من الكاظمي اقالة رئيس الهلال الأحمر

وثيقة.. الزاملي يطلب من الكاظمي اقالة رئيس الهلال الأحمر
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ لسحب يد رئيس جمعية الهلال الأحمر من وظيفته.

العالم - العراق

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الزاملي، إنه "نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر العراقية باعتبار نشاطها يمس الواقع الصحي والمعاشي للمواطن بشكل مباشر، واستناداً للصلاحيات الرقابية والدستورية المناطة بمجلس النواب بموجب المادة 61/ثانياً من الدستور ووجود عدد من المخالفات الجسيمة التي تتعلق بالجانب الإداري والمالي تم ارتكابها من قبل رئيس الجمعية... نرجو الموافقة على سحب يد رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية بناءً على مقتضيات مصلحة العمل وحفاظاً على مبدأ المشروعية والمال العام".

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