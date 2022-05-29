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الشيخ الخطيب: على العرب والمسلمين والفلسطينيين ان يهبوا لنصرة الأقصى

الشيخ الخطيب: على العرب والمسلمين والفلسطينيين ان يهبوا لنصرة الأقصى
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

حيا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان الشيخ علي الخطيب “الابطال المرابطين في المسجد الأقصى، دفاعا عن حرمة بيت من بيوت الله تدنسه قطعان المستوطنين على مرأى ومسمع العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي، الذي يدعي زورا الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الاعتقاد والمقدسات الدينية”.

العالم ـ لبنان

واستنكر الشيخ الخطيب الاحد “بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة التي نضعها مع كل الجرائم السابقة برسم الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان المطالبة باتخاذ اجراءات حازمة تلجم الانتهاكات الاسرائيلية المتمادية التي يسعى قادة الكيان الغاصب من خلالها الى استعادة معنويات جنود احتلالهم بعد اخفاقات معركة سيف القدس وما سبقها”، محذرا اياهم من “تداعيات اللعب بالنار على الساحة الفلسطينية لحسابات انتخابية غير محسوبة النتائج قد تزيل كيانهم من الوجود”.

وأكد الشيخ الخطيب أن “المقاومة خيار الامة وضمانتها لإستعادة حقوقها المسلوبة في فلسطين وحفظ المقدسات وصون حقوق الانسان وكرامته، وعلى العرب والمسلمين والفلسطينيين ان يهبوا لنصرة الأقصى ويقطعوا كل اشكال التطبيع مع هذا الكيان العنصري الغاصب ويتضامنوا ويتمسكوا بالمقاومة، كسبيل وحيد لحفظ المقدسات وتحرير الارض”.

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