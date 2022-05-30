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دول المغرب العربي والقضايا الساخنة – الجزء الأول

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى ارجاء جلسة الحوار في موريتانيا ومسار الجمهورية الجديدة في تونس وسط تنامي المعارضة والمخاوف من أزمة الخبز في المغرب والدستور الليبي يعبر منتصف الطريق ولماذا ترفض الجزائر وساطات مع المغرب.

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان هناك تنامي للمعارضة في تونس للمشروع الجديد الذي اطلقه الرئيس قيس سعيد.

وأضافت ان المعارضة اليوم لم تختصر فقط على الاحزاب المعارضة المعروفة كحركة النهضة ومواطنون ضد الانقلاب وغيرهم بل أصبحت هناك معارضة جديدة تعارض ما ورد بالمرسوم الجديد.

الزميلة منيرة شريفي أضافت ان المعارضة الجديدة تعتبر من داخل الخط المساند للرئيس قيس سعيد.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين انه لابد أولا ان نضع سياق التصريح الجزائري حول الرفض للوساطة في حل الأزمة مع المغرب في مساره وهو جواب لوزير الخارجية الجزائري رمطان لمعامرة على سؤال طرح عليه حول العلاقات الجزائرية المغربية وكان هناك ردا توضيحيا من طرف وزير الخارجية الجزائري بانه يبدو انه تم استغلال زيارة وزير الخارجية السعودي الى الجزائر على انها وساطة بين الجزائر والمغرب ونفى بانه موضوع العلاقات بين الجزائر والمغرب قد طرح في زيارة وزير الخارجية السعودي الى الجزائر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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