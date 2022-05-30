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هذا ما اقترحه أردوغان على بوتين في أحدث حوار هاتفي معه

هذا ما اقترحه أردوغان على بوتين في أحدث حوار هاتفي معه
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا.

العالم-تركيا

وقال مكتب الرئيس التركي أن أردوغان اقترح على بوتين عقد اجتماع في إسطنبول تشارك فيه وفود من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

هذا وأعلن الكرملين، يوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإجراء محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين.

وبوقت سابق، أعلن الرئيس التركي أنه يعتزم التحدث مع بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ولدى سؤاله حول الأمر، اليوم الأحد، رد بيسكوف لـ"سبوتنيك": "نعم هناك خطط"، في إشارة إلى المحادثة مع أردوغان.

أكدت وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.

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