جولة جديدة من محادثات آستانا خطوة على مسار الحل السياسي

العالم - صدى سوريا

قد لا يكون آخره استمرار العدوان التركي في شمال سوريا، وانتشار القوات الأميركية أو مراوغة الجانب التركي، وعدم التزامه بالتعهدات الموقعة في نسخ اجتماعات آستانا السابقة أو مؤتمر "سوتشي".

اعلاميون ومحللون سياسيون ورؤساء احزاب تناقلوا التعليقات التي تعبر عن توقعاتهم من الجولة الجديدة من مباحثات آستانا.

النسخة الـ18 من اجتماعات آستانا عُبّدت لاجلها مشاورات الدول الضامنة في آستانا، وما تزال حقول اللغام السياسية التي يزرعها الأميركي في يد التركي، بالاضافة الى استمرار الحصار الإقتصادي و"قانون القيصر" والوجود الأميركي في الجزيرة السورية والذي يشكل الخطر الحقيقي على وحدة وسلامة اراضي البلاد.

ونسخة جديدة من محادثات آستانا تأتي، وهي محملة بالكثير من التطوورات السياسية، ومرهونة بالحمولات التي ترافق الوفد التركي بعد القرار التركي بشن عمليات عسكرية في الشمال السوري، ما جعل هذه الجولة أقرب إلى جولة ساخنة.

عقبات في طريق تحقيق تقدم ملموس في محادثات آستانا موضوعات ناقشها برنامج"صدى سوريا" مع ضيفي الحلقة:

الاستاذ في العلاقات الدولية في جامعة دمشق عقيل محفوظ

باحث بالدرسات السياسية سومر صالح