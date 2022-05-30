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16 قتيلا في هجوم جديد في شرق جمهورية الكونغو

16 قتيلا في هجوم جديد في شرق جمهورية الكونغو
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

قتل 16 شخصا على الأقل على أيدي إرهابيين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يشهد أعمال عنف.

العالم-افريقيا

وقال ساهاني كامبالي رئيس فريق الصليب الأحمر لوكالة "فرانس برس": "نحن الصليب الأحمر المحلي في بولونغو، عثرنا على 16 جثة لمدنيين وسبعة جرحى وخمس شاحنات محروقة"، مشيرا إلى أنه "تم إدخال المصابين الى مركز صحي" قريب من المكان.

وأشار أمين عام المنظمة ألبرت ندونغو أن بين القتلى "رجل إسعاف من الصليب الأحمر المحلي، تم إطلاق النار عليه فيما كان يحاول الفرار".

من جهته قال أنديكا ميهيكو رئيس شبيبة بولونغو لوكالة فرانس برس إن "القوات الديمقراطية المتحالفة دخلت إلى بولونغو قرابة الساعة 21.00 (19.00 ت غ)، وأحرق خمس آليات والأشخاص الذين كانوا فيها، كما أحرق المنازل".

وأضاف أن الهجوم استمر حتى الصباح ووصلت قوات الأمن "متأخرة" مشيرا جثث عدد من القتلى تم تسليمها للمشرحة.

وهذه المذبحة هي الرابعة التي تنسب إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في بولونغو منذ العام 2020.

وقتل 27 شخصا على الأقل في هجوم جديد نسب إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" في قرية بيو - مانياما في منطقة بيني أيضا بحسب المرصد الأمني في كيفو.

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16 قتيلا في هجوم جديد في شرق جمهورية الكونغو

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