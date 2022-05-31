العلم الفلسطيني يرفرف فوق کل الأعلام الاسرائيلية

العالم - الاحتلال

انطلقت، بعد ظهر الأحد الماضي، مسيرة المستوطنين الاستفزازية، التي تسمى "مسيرة الأعلام"، في القدس، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال. وأخلت قوات الاحتلال ساحة باب العامود من المقدسيين، وسمحت بالدخول إليها حصرا للمستوطنين .

وغرد جودت سوالمة حول هذا الموضوع کاتباً:"المراسل البرلماني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عاميحاي أتاني يقول، يجب أن نتوقف عن الكذب لأن مسيرة الأعلام أثبتت أن القدس ليست موحدة ولا يوجد سيادة "إسرائيلية" عليها وتمت بفضل حماية الشرطة ولا يوجد مستوطن واحد يجرؤ أن يسير بها لوحده".

اما ضاحي العبدولي فغرد حول الموضوع:"فريق التطبيع أصبح كالقردة التي لا تسمع لا ترى لا تتكلم إزاء ما يحدث من انتهاكات صهيونية في باحات المسجد الأقصى".

اما صفحة دموع السما فنشرت كاريكاتيراً عن الموضوع معلقة:"ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين".

في المقابل انطلقت مسيرات أعلام فلسطينية، عصر الأحد، في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ردا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس. ورفع الفلسطينيون العلم الفلسطيني وسط هتافات ضد الاحتلال، والتأكيد على فلسطينية القدس.

ونشر "خضر" صورة وعلق عليها كاتباً:"علمنا فوق كل أعلامهم في القدس".

وعلقت سالي مغردة:"سيبقى علمنا الفلسطيني يرفرف عالياً شامخاً حراً في سماء بلادنا".

وکتب عبد الله محمد الهاشمي:"القدس ستبقى عاصمة فلسطين رغم انوف الصهاينة والمطبعين".