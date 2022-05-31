من هو الياس بو صعب النائب الجديد لرئيس مجلس النواب اللبناني؟

العالم - لبنان

وعقد اليوم مجلس النواب اللبناني الجديد جلسة لانتخاب رئيس له ونائبه، حيث انتهت عملية فرز الأصوات بفوز نبيه بري برئاسة مجلس النواب بـ65 صوتًا مقابل 40 ورقة ملغاة و23 ورقة بيضاء، كما فاز النائب الياس بو صعب بمنصب نائب رئيس مجلس النواب بـ 65 صوتًا.

الجلسة التي عقدت بحضور كامل للنواب الـ128، انطلقت بتلاوة أسماء الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة، ومن ثم تلاوة المادة 44 من الدستور اللبناني والتي تنص على أنه: "في كل مرة، يجدّد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سنًا ويقوم العضوان الأصغر سنًا بينهم بوظيفة أمين سر. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس..".

من هو إلياس بو صعب؟

إلياس بو صعب هو عضو "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل، وعضو "تكتل لبنان القوي" في مجلس النواب اللبناني، ولد يوم 8 أيلول/ سبتمبر عام 1967.

وهو مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التعاون الدولي منذ مارس (آذار) 2017، والمؤسس ونائب الرئيس التنفيذي في "الجامعة الأميركية في دبي"، كما أنه مالك "إذاعة صوت المدى"، ومؤسس مشارك في "جمعية الصداقة الإماراتية اللبنانية".

تولى منصب وزير الدفاع الوطني في الفترة بين 31 يناير (كانون الثاني) 2019 و30 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وعُين وزيراً للتربية والتعليم العالي في حكومة الرئيس تمام سلام عام 2014، وساعد في تأسيس تلفزيون "OTV"، و"موقع المدى الإخباري"، و"إذاعة صوت المدى".

انتخب نائباً عن دائرة جبل لبنان الثانية – قضاء المتن، في دورة عام 2018 على لائحة "التيار الوطني الحر"، كما انتخب عام 2009 رئيساً لبلدية "ضهور الشوير".

شغل منصب أول رئيس للخريجين اللبنانيين من بريطانيا عام 1992، وكان عضواً في مجلس إدارة "مؤسسة القيادات العربية الشابة".

حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية من "جامعة بوسطن" في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من "الجامعة الأميركية في لندن".

بو صعب فاز بمنصب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني بعد حصوله على اصوات تفوق اصوات النائب المرشح لهذا المنصب، غسان سكاف، المحسوب على "حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، ما يمثل ضربة اخرى لهذا الحزب المثير للجدل بمواقفه ازاء المقاومة الوطنية ضد الكيان الاسرائيلي المحتل.