إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب اللبناني.. رسائل

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر:

في جلسته اليوم أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري لرئاسته، فيما تم اختيار بوصعب نائبا وكذلك السكرتير من مجموعة بري.

إعرابه:

- فيما يدعي سمير جعجع في حملة إعلامية واسعة النطاق الفوز بالانتخابات اللبنانية، أظهرت نتائج انتخابات مجلس النواب اللبناني ثقله الحقيقي لدى الرأي العام اللبناني. ففي الانتخابات الأخيرة فازت القوى بـ20 مقعداً مقابل 18 مقعداً لأعضاء مجموعة عون الحرة، ولذلك هم يرون أنهم انتصروا على تيار المقاومة.

- وفاز بري بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت رغم جهود القوات وجعجع وحلفائهم، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النجاح تحقق في ظل عدم حصول أي تيار أو فصيل في البرلمان اللبناني في هذه الدورة من الانتخابات على الأغلبية المطلقة.

- رغم جهود القوى لم يحض مرشح جعجع بالأصوات اللازمة لنيابة رئاسة مجلس النواب اللبناني، فيما يعد هذا مؤشراً واضحاً على مكانة جعجع ورفاقه سواء في البرلمان أو في مستقبل الحكم في لبنان.

- بات المنتصرون اليوم في ساحة البرلمان اللبناني هم مناصرو "الفكر المقاوم" في لبنان، فيما بات الخاسر الأكبر في القضية هما أميركا والسعودية. فإلى جانب جميع الملفات الخاصة في لبنان قد يكون آن الأوان لفتح ملف النفقات اللامحدودة للدعاية الانتخابية و مسآلة المتهمين بها "من أين أتيت بذلك؟".