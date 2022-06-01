ضابط ايراني: ذکاء مجموعة " خنداب " العسكرية احبط كل محاولات الاعداء

العالم - ايران

جاء ذلك لدى تفقد العميد "میقاني" وهو من مسؤولي مقر خاتم الانبياء (ص) القسم الدفاعي لهذه المجموعة في مدينة أراك واطلع على القوة القتالية والاستعداد الدفاعي فيها بالاضافة الى تفقده الوحدات العملياتية في المجموعة.

والقى المسؤول العسكري كلمة في جمع من قادة المجموعة اشاد فيها بالعاملين في الدفاع الجوي الذين اعتبرهم العين الساهرة للحفاظ على الاجواء الايرانية والعضد القوي للقوات المسلحة في البلاد.

وتابع قائلا: ان مجموعة " خنداب " تعتبر مجموعة استراتيجية في الدفاع عن المراكز الحيوية الحساسة في ايران حيث تستخدم المجموعة المنظومات الحديثة والصواريخ وتضم الوية الرصد بذكاء منقطع النظير تسهر على راحة المواطنين وتحبط المؤامرات التي يحيكها الاعداء ضد الوطن بكل قوة واقتدار.