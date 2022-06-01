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صنعاء: تمديد الهدنة مرهون بتنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها

صنعاء: تمديد الهدنة مرهون بتنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أن قرار تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية والالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى راسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية.

العالم - اليمن

كما أكد المجلس خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022م برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط أن الجمهورية اليمنية لم تكن معتدية على أحد وأن صنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل دعوات السلام كما أنها في ذات الوقت تكرس جهودها من أجل ضمان حقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وأنها ستمضي لانتزاعها بقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام.

مشيراً إلى تحالف الاحتلال وميليشياته عما يتم نهبه من ثروات الجمهورية اليمنية والتي كان أخرها وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت للمرة الثانية خلال شهرين لنهب أكثر من مليوني برميل نفط، فيما يتم التهرب من الالتزام بصرف مرتبات الموظفين كالتزام إنساني وأولوية ملحة ورغم كل ما قدمته صنعاء من مواقف إيجابية بهذا الصدد.

وشدد على أهمية دعوة الرئيس المشاط في خطابه الأخير للأمم المتحدة للضغط على دول تحالف الاحتلال وميليشياتها لصرف مرتبات الموظفين من عائدات ‎ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف الاحتلال وميليشياته.

وفي الاجتماع حمل السياسي الأعلى تحالف الاحتلال وميليشياته مسؤولية التعثر الذي يشهده ملف فتح طرقات في تعز وبقية المحافظات اليمنية ..

واستعرض نتائج لقاء الوفد الوطني واللجنة العسكرية مع كل من المبعوث الأممي والأشقاء في سلطنة عمان حول التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني والتقييم المقدم حول مدى تنفيذ بنود الهدنة.

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صنعاء: تمديد الهدنة مرهون بتنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها

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