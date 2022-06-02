'اسرائيل' ودائرة الهواجس

العالم - مع الحدث

وقال النجار في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: بعد الحرب الروسية – الاوكرانية أصبح الجميع متأكداً بأن العالم سيشهد تعدد أقطاب يشمل روسيا والصين وايران.

وأضاف ان "اسرائيل" اصبحت تلعب في الوقت الضائع وهي مرتبكة وتحاول الايحاء للاخرين بأنها دولة قوية وتستطيع القيام بالمبادرة والتهاجم، مؤكداً ان عمليات الاغتيال التي تقوم بها يصب في هذا الاتجاه.

وأكد ان "اسرائيل" وجدت ان سياسة القمع في غزة والضفة الغربية واغتيال الأشخاص لن تجدي نفعاً والمزاج العام يتحرك نحو مساندة الفصائل المقاومة، فأصبحت تخشی انفجاراً عسكرياً في الضفة الغربية يجعلها غزة ثانية امام الاحتلال.

وقال الباحث بالشؤون الاسرائيلية صالح ابوعزة ان الصحيفة العبرية يديعوت احرونوت وصفت مسيرة الاعلام الاسرائيلية بأنها مسيرة الخوف وعدم السيادة.

وأكد ان مسيرة الاعلام الاسرائيلية مع كل عددها وعديدها لم تستطيع ان تخطو خطوة واحدة الی المسجد الأقصی خوفاً من رد فعل المقاومة.

وأوضح ان شرطة الاحتلال استخدمت 3 آلاف من قواتها ليس فقط خوفاً من مواجهة المقدسيين الفلسطينيين بل لمنع الصهاينة اختراق الخط الاحمر الذي عينته المقاومة الفلسطينية وهو اقتحام المسجد الاقصی وهذا يثبت تحقيق حالة ردع حقيقية انجزتها المقاومة ضد الاحتلال.

وقال الباحث السياسي سعيد شاوردي ان "اسرائيل" تعلم بأن رد ايران علی الجريمة الاسرائيلية باغتيال الشهيد خدايي قادم لامحالة وتعلم ان هذا الرد سوف يكون اكبر من مجرد استهداف سائح اسرائيلي في مكان ما، بل سيكون موجعاً ورادعاً.

وأكد ان ايران ردت علی اكثر من 20 عملية اسرائيلية داخل كيان الاحتلال وخارجه وهذه المرة ايضاً سوف يكون الرد الايراني اكبر من الجريمة التي ارتكبها الاحتلال.

واوضح شاوردي ان "اسرائيل" تحاول توريط الولايات المتحدة في الخطر الذي يهددها ولهذا كتبت نیويورك تايمز ان "اسرائيل" هي التي تقف وراء عملية اغتيال الشهيد خدايي في طهران ونشر هكذا تسريبات معناه ان الولايات المتحدة تريد ان تؤكد عدم تدخلها في هذه العملية وتجنب عواقبها.

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https://www.alalam.ir/news/6204118