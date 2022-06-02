العفو الدولية تطالب السّلطات البحرينية بإطلاق سراح "الخواجة" فورًا

العالم-البحرين

جدّدت «منظّمة العفو الدوليّة» مطالبتها السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن المدافع البحرينيّ عن حقوق الإنسان المُعتقل «عبد الهادي الخواجة»، وإطلاق سراحه الفوريّ وغير المشروط.

وأشارت المنظّمة في سلسلة تغريداتٍ عبر حسابها الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إلى تسلّم عائلة الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة» جائزة «مارتن إينالس وورد» نيابةً عنه، إذ لا يزال يقضي عقوبته بالسّجن المؤبّد بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان- بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ النّاشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة»، معتقل منذ 9 أبريل/ نيسان 2011، ضمن مجموعةٍ من قادة ونشطاء المعارضة الذين اعتُقلوا لمشاركتهم في احتجاجاتٍ سلميّة عام 2011.