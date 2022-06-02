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اليمن..العدوان السعودي يخرق الهدنة الأممية

اليمن..العدوان السعودي يخرق الهدنة الأممية
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الخميس، غارة على مديرية المطمة بمحافظة الجوف في خرق واضح للهدنة الإنسانية والعسكرية المعلنة.

العالم-اليمن

وارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها، أمس الأربعاء، 114 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية.

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