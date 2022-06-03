إيران تقترح رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة

العالم - إيران

وقال صفري: بصفتنا عضوا مراقبا اقترحنا قبل شهر ونصف في إطار رسالة وجهناها إلى منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة بين الدول الأعضاء.

وأضاف: نحن نتابع الاقتراح وفيما لو تم تنفيذه فبإمكانه حل القضايا التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

وحول مجالات تعزيز التعاون بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود قال: إن أحد المسارات التي يمكننا الوصول بها إلى شمال أوروبا هو البحر الأسود، وهذا التعاون يتم عن طريق الصين وميناء بندرعباس الإيراني وجمهورية آذربيجان وجورجيا والبحر الأسود ومن ثم عن طريق رومانيا وصربيا إلى الدول الأوروبية الأخرى.

وأشار صفري إلى الانتهاء من وثيقة اتفاقية ممر "شمال-جنوب" والربط بين البحر الأسود والخليج الفارسي والتأكيد على زيادة طاقة نقل السلع عن طريق هذا الممر، وأضاف: إن حجم نقل السلع في هذا المسار المؤلف من 3 أجزاء بحرية وسككية وطرقية، البالغ الان 15 مليون طن، سيصل إلى 30 مليون طن وان تحقيق هذا الرقم بحاجة إلى تقوية البنية التحتية السككية في هذا المسار.

ونوه إلى أن إيران تقوم في الوقت الحاضر بإعداد التمهيدات اللازمة وتوقيع 450 وثيقة للتمتع بالعضوية التنفيذية في منظمة شنغهاي للتعاون، وقال: إننا نسعى لتسريع هذه الوتيرة كي نتمكن من التمتع بالعضوية الكاملة وبدء تعاملنا مع الدول الأعضاء في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

وأوضح أن: البروتوكولات التنفيذية للعضوية في منظمة شنغهاي هي كالانضمام إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسين حيث نقوم بإكمال هذه الوتيرة وتقديم الوثائق اللازمة كي نتمكن حتى نهاية العام من الدخول في التجارة الحرة مع الدول الخمس الأعضاء ومنها روسيا وأرمينيا.