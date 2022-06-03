حرفة الفخار أقدم الحرف المتوارثة بالبحرين تواجه خطر الاندثار

العالم - خاص بالعالم

الحرفيون المهرة كانوا يتركزون في منطقة عالي بالأساس وغيرها من المناطق حيث يمكن أن نجد لهم بقايا أطلال معامل وورش حتى الان.

لكن هذه الصناعة تواجه خطر الاندثار بسبب ظهور البدائل الأخرى والمصانع وكذلك بسبب استغناء الناس عن الفخار في الكثير من نواحي الحياة.



وتبدأ عملية صناعة الفخار بجمع الطين المناسب وأفضله الأصفر والأحمر من المناطق المحيطة بمنطقة عالي.

وبعدها يقوم صانع الفخار بدق الطين وطحنه وغربلته وخلط أنواعه المختلفة بنسب محددة.

يلي ذلك وضع الطين في الماء لمدة قد تصل إلى يومين وبعد تركه ليجف لعدة أيام تتم عملية عجنه بالأقدام حتى يصبح جاهزا لعملية التشكيل.

وتكمن مهارة الحرفي البحريني بأنامله الماهرة التي تمكنه من أن يحول قطعة من الطين الخالص ويشكلها من الخارج ويصبغها من الداخل لتصبح انية أو عملا حرفيا محدد الملامح ذا جدران مزخرفة..



وبعد تشكيلها وتلوينها تصف المنحوتات تحت أشعة الشمس لتجفيفها ثم تنقل للأفران البدائية ذات الدرجات الحرارية العالية والتي تكسب المصنوعات الفخارية قوتها وصلابتها وربما جمالها وإبداعها الذي يدوم لسنوات وعقود.

وتزداد مخاوف الحرفيين في هذه الصنعة من اندثارها خصوصا بعد أن بدأ الشباب البحريني يعزف عن تعلمها والحفاظ عليها مشيرين الى تقلص العائد من هذه الصناعة وعدم وجود التشجيع الكافي لمزاولتها والى كونها من الحرف المتعبة والمضنية والتي تتطلب مهارة.

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