شاهد.. اليمنيون يحيون الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين

العالم - مراسلون

والمشاركون في المسيرات جددوا موقفهم الثابت الى جانب قضايا الامة الاسلامية ضد الهيمنة، والمشروع الامريكي الصهيوني وادواتهم الاستعمارية، وهو أمر تؤكده هذه المسيرات الجماهيرية الواسعة التي خرجت في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية اخرى احياء لذكرى انطلاق الشعار.

وقال رئيس تحالف الاحزاب السياسية المناهضة للعدوان لطف الجرموزي: " استطاع هذا الشعار بفضل الله سبحانه وتعالى وبفض ثوار 21 سبمتمبر ان يصلوا الى ماوصلنا اليه اليوم في مواجهة العدوان والتحديات التي تحيط بشعبنا اليمني وامتنا قاطبة".

الكلمات التي أُلقيت في المسيرات أشارت الى اهمية شعار الصرخة في مواجهة مخططات الاعداء التي تستهدف الامة، وفي مقدمتها المشروع الامريكي الصهيوني في المنطقة بشكل عام وفي اليمن على وجه الخصوص، فيما جدد المشاركون في هذه المسيرات على موقفهم المعادي لقوى الاستكبار وادواتهم، مع تأكيدهم على الاستمرار في المواجهة والتصدي لمخططاتهم وعدوانهم والجهوزية التامة لرفد الجبهات.

وقال نائب وزير الارشاد اليمني فؤاد ناجي: "الشعب اليمني خرج اليوم ليجدد العهد على الدرب الشهداء ماضون في رفع شعار الحرية حتى تزول اميركيا وتزول "اسرائيل" وينتصر الاسلام باذن الله سبحانه".

المسيرات حملت رسائل وشعارات عدة ابرزها تجديد البراءة من الاعداء، ورفض الوصاية والتحرر من التبعية، ومواجهة مشاريع قوى الاستعمار والهيمنة، وجددت البيانات التي اصدرت عن هذه المسيرات على موقف اليمن الثابت مع مظلومية الشعب الفلسطيني إلى جانب محور الجهاد والمقاومة ، محذرة من خطورة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ودعوات السلام الزائفة التي لاتخدم الا اعداء الأمة.

ويجمع اليمنيون على أهمية شعار الصرخة باعتباره صوتا مهما للامة في مواجهة اعداءها وسلاحا معنويا وموقفا يناهض السياسات الاميركية والاسرائيلية ومشاريعيهما في المنطقة.

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