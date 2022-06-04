لأول مرة يقع حدث غريب في البحرين

خاص بالعالم

بطبيعة الحال دائماً يوجد أول مرة، ولكن يبدو في بعض المحميات الخليجية مفهوم أول مرة غير، حيث وقع حدث غير عادي، حيث اقام النظام البحريني احتفالاً في السفارة الصهيونية بمناسبة ما يسمى "استقلال اسرائيل"! ما يعني الاحتفال بذكرى "النكبة الفلسطينية، يوم هجّر الفلسطينيون عن أرضهم بالقوة.

اكثر من 300 ضيف حضروا الحفل بينهم مسؤولون في الحكومة البحرينية على رأسهم وكيل وزير الخارجية البحرينية عبدالله بن أحمد آل خليفة.

وتخلل الحفل عزف اوركسترا البحرين لنشيد الكيان الصهيوني، وسط اجواء من البهجة وخلال الحفل تم تقطيع كعكة كبيرة رسم عليها العلم الاسرائيلي.

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