السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة يقع حدث غريب في البحرين

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج"نقطة تواصل" مناقشة أهم الموضوعات التي يتفاعل معها النشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي، وركز على في حلقته على مفهوم اول مرة يقع في البحرين، في سابقة عربية.

خاص بالعالم

بطبيعة الحال دائماً يوجد أول مرة، ولكن يبدو في بعض المحميات الخليجية مفهوم أول مرة غير، حيث وقع حدث غير عادي، حيث اقام النظام البحريني احتفالاً في السفارة الصهيونية بمناسبة ما يسمى "استقلال اسرائيل"! ما يعني الاحتفال بذكرى "النكبة الفلسطينية، يوم هجّر الفلسطينيون عن أرضهم بالقوة.

اكثر من 300 ضيف حضروا الحفل بينهم مسؤولون في الحكومة البحرينية على رأسهم وكيل وزير الخارجية البحرينية عبدالله بن أحمد آل خليفة.

وتخلل الحفل عزف اوركسترا البحرين لنشيد الكيان الصهيوني، وسط اجواء من البهجة وخلال الحفل تم تقطيع كعكة كبيرة رسم عليها العلم الاسرائيلي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

حرية الصحافة في البحرين

ناشطة بحرينية:ملک البحرين أسّس نظامًا يقوم على الدّيكتاتورية والقمع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

احتجاجات حاشدة شمال حلب بسبب ممارسات تعسفية لتركيا والمرتزقة الموالين لها

كييف: الاتحاد الأوروبي بدأ اليوم تعليق الرسوم على استيراد السلع الأوكرانية

مصر ترفض شحنة قمح هندية لإصابتها بآفات خطيرة

هل يسعى بن سلمان الارتداد عن دين "الوهابية"، ولماذا؟

لأول مرة يقع حدث غريب في البحرين

ماذا يترك جدري القردة على الجلد بعد 'رحيله'؟