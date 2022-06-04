شاهد.. معارك كر وفر يشهدها الشرق الاوكراني

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واضافت وزارة الدفاع الروسية ان وحدات من الجيش الاوكراني تعرضت لخسائر جسيمة خلال المعارك في سيفيرودونيتسك، وتنسحب نحو مدينة ليسيتشانسك.

واوضحت الوزارة ان القوات الأوكرانية، بعدما لاحظت أن من المستحيل أن تواصل مقاومتها وأن تسيطر على منطقة سيفيرودونيتسك الصناعية قامت بتفخيخ خزانات تحتوي على النيترات وحمض النيتريك في مصنع آزوت، حيث يسعى الجيش الأوكراني حسب القوات الروسية إلى تفجير هذه الخزانات التي تحوي مواد كيميائية لتلويث المنطقة وتأخير هجوم القوات الروسية.



القوات الروسية تسعى للسيطرة على حوض دونباس الذي سيطرت عليه جزئيا قوات دونيتسك ولوغانسك م 2014، ومدينة سيفيرودونيتسك أساسية لتحقيق هذا الهدف، وكان عدد سكانها قبل الحرب يناهز المئة الف نسمة.

ونجحت موسكو منذ بدء الحرب في اوكرانيا في 24 من شباط - فبراير، في زيادة الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا بثلاثة أضعاف، فباتت تسيطر على نحو 125 ألف كيلومربع تشمل شبه جزيرة القرم والمناطق الاخرى في دونباس وجنوب أوكرانيا.



الرئاسة الاوكرانيا اعلنت انه لا جدوى من التفاوض مع روسيا قبل إجبار قواتها على التراجع إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود الأوكرانية - الروسية.

واضافت انها تتلقى الاسلحة بكامل الكمية المطلوبة والتي تهدف الى تعزيز مواقعها، فيما اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اعلن انه واثق من الانتصار على روسيا.

وأضاف انه خلال ثلاثة أشهر ونيف، أجبر نحو ا14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم.

من جانبه انتقد وزير الخارجية الاوكراني "دميترو كوليبا"، دعوات الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" الى عدم إذلال روسيا، معتبرا أن هذا الموقف يؤدي الى إذلال فرنسا، وهي امور تؤكد ان باب الحل السياسي غير مفتوح ابدا بين كييف وموسكو، ما يشير الى ان التصعيد سيكون هو سمة الوضع الميداني.